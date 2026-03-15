ايران: هجوم صاروخي مكثف يهز الكيان الإسرائيلي فجر الأحد

تعرض الكيان الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، لهجوم صاروخي إيراني واسع استهدف مناطق في تل أبيب في الاراضي المحتلة، تزامنًا مع دوي انفجارات وانطلاق صافرات الإنذار في مناطق عدة، بحسب تقارير إعلامية متطابقة، حيث أفادت التقارير بوقوع أضرار مادية واندلاع حرائق في بعض المواقع، فيما فرض جيش الكيان الإسرائيلي قيودًا على نشر تفاصيل مواقع سقوط الصواريخ.

بالمقابل، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية باتجاه أهداف في فلسطين المحتلة.