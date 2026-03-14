عراقجي: القائد الجديد لإيران بخير

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القائد الجديد للبلاد اية الله السيد مجتبى الخامنئي بخير، متعهدا بأن الجميع سيرونه قريبا.

وقال عراقجي في مقابلة مع قناة "MS Now": "سيرى الجميع قريبا أن القائد الجديد بخير. إنه يؤدي وسيؤدي مهامه". وأضاف أن النظام السياسي الإيراني لا يعتمد على شخص أو مجموعة معينة، وأن هيكله يعمل بشكل جيد.

يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري كبير، حيث بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي بشن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مما أسفر عن تدمير وسقوط ضحايا مدنيين. وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وفي اليوم الأول للهجمات،استشهد قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، وأعلن الحداد لمدة 40 يوما في البلاد. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال السيد الخامنئي تم بانتهاك صارخ لكافة معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي.

وفي ليلة 9 مارس، أكد مجلس خبراء إيران انتخاب السيد مجتبى خامنئي، نجل آية الله العظمى السيد الشهيد علي الخامنئي، كمرشد أعلى جديد للجمهورية الإسلامية.