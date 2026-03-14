الصفحة الدولية

عراقجي: القائد الجديد لإيران بخير


أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القائد الجديد للبلاد اية الله السيد مجتبى الخامنئي بخير، متعهدا بأن الجميع سيرونه قريبا.

وقال عراقجي في مقابلة مع قناة "MS Now": "سيرى الجميع قريبا أن القائد الجديد بخير. إنه يؤدي وسيؤدي مهامه". وأضاف أن النظام السياسي الإيراني لا يعتمد على شخص أو مجموعة معينة، وأن هيكله يعمل بشكل جيد.

يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري كبير، حيث بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي بشن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مما أسفر عن تدمير وسقوط ضحايا مدنيين. وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وفي اليوم الأول للهجمات،استشهد قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، وأعلن الحداد لمدة 40 يوما في البلاد. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال السيد الخامنئي تم بانتهاك صارخ لكافة معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي.

وفي ليلة 9 مارس، أكد مجلس خبراء إيران انتخاب السيد مجتبى خامنئي، نجل آية الله العظمى السيد الشهيد علي الخامنئي، كمرشد أعلى جديد للجمهورية الإسلامية.

قاليباف: القواعد الامريكية لاتحمي الدول بل تشكل مصدر تهديد لها
عراقجي: الهجمات الأمريكية أمس انطلقت من رأس الخيمة ومحيط دبي ولا حديث عن وقف إطلاق النار
مقر خاتم الأنبياء‌: سنستهدف مواقع إطلاق الصواريخ الأمريكية في الإمارات
مستشار البيت الأبيض لشؤون العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي : "أعلن النصر وانسحب" من الحرب مع إيران!
محسن رضائي يحذر واشنطن: مضيق هرمز مغلق بوجه البوارج.. والخليج "منطقة محرمة"
إيران تدعو الامارات إلى إخلاء الموانئ والمواقع العسكرية الأميركية
القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا ضربات دقيقة على 90 هدفاً في جزيرة خرج الإيرانية
حرس الحدود الإيراني: أحبطنا تحركات إرهابية ونشهد استقراراً في الأوضاع
الجيش الايراني: استهدفنا بمسيرات هجومية وحدات ومراكز سيبرانية صهيونية
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
