محافظة فارس: 20 شهيدا و30 جريحا في هجوم أمريكي-إسرائيلي على شيراز

أعلنت محافظة فارس الإيرانية إستشهاد 20 شخصا وإصابة 30 آخرين جراء هجوم جوي أمريكي-إسرائيلي استهدف مدينة شيراز جنوب إيران، في سياق التصعيد العسكري المستمر منذ أواخر فبراير 2026.

ويأتي الهجوم ضمن حملة واسعة النطاق أطلقتها واشنطن وتل أبيب ضد أهداف إيرانية، بما في ذلك مواقع عسكرية ونووية، ردت عليها طهران بـ"الوعد الصادق 4" عبر استهداف قواعد أمريكية وإسرائيلية في المنطقة.

فيما أعلن الهلال الأحمر الإيراني اليوم الجمعة عن تعرض 3643 مرفقا مدنيا لأضرار خلال الهجمات التي شنتها أمريكا وإسرائيل على إيران، إذ ذكرت المنظمة إن هذه الأضرار شملت 3090 منزلا سكنيا و528 مركزا تجاريا وخدميا، بالإضافة إلى 14 مركزا طبيا وصيدليا و9 مراكز تابعة للهلال الأحمر. كما طالت الأضرار العديد من سيارات الإسعاف والمركبات التشغيلية التابعة للإغاثة خلال هذه الهجمات.

وبخصوص طبيعة الاستهداف، كانت المناطق السكنية المكتظة بالسكان هي الأكثر تعرضا للقصف، وهي مسألة يرى المحللون أنها تظهر بوضوح الطابع المدني الغالب للأهداف.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للهجمات، شهدت العاصمة طهران أكبر حجم وتنوع في استهداف المنشآت المدنية، حيث تعرضت للقصف مرافق حيوية مثل مستشفيات غاندي وولي عصر وخاتم الأنبياء ومطهري، إلى جانب المركز الشامل للتأهيل التابع للهلال الأحمر، وسوق طهران الكبير (بازار طهران)، ومطار مهرآباد، والمراكز التعليمية، والملاعب الرياضية بما فيها ملعب آزادي الذي يتسع لـ 12 ألف متفرج، فضلا عن المناطق السكنية المكتظة. تليها محافظة هرمزگان التي سجلت أكبر عدد من الخسائر البشرية.