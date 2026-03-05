الصفحة الدولية

الخارجية الأمريكية: إجلاء أكثر من 20 ألف مواطن أمريكي من الشرق الأوسط


أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس ( 5 آذار 2026 )، أن أكثر من 20 الف مواطن أمريكي غادروا منطقة الشرق الأوسط حتى الآن، مع توقع ارتفاع كبير في أعداد المغادرين خلال الأيام المقبلة.

وقالت الوزارة في تصريحات إن "عمليات الإجلاء تشمل المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم"، مشيرة إلى أن "الطواقم الدبلوماسية تعمل على تسهيل الرحلات وإصدار التوجيهات اللازمة لضمان سلامة المواطنين".

وأضافت أن "السلطات الأمريكية تتواصل مع شركات الطيران ومراكز الإجلاء في المنطقة لتأمين رحلات إضافية نتيجة الطلب المتزايد".

وأشارت إلى أن "معظم عمليات الإجلاء تمت من دول الخليج ومناطق حيوية تشمل العراق وسوريا ولبنان، حيث تشهد هذه المناطق تصاعداً في الأحداث العسكرية وتأثيرات مباشرة على السلامة العامة للبشر والممتلكات."

وتأتي هذه التحركات في أعقاب توترات متصاعدة بين ايران واسرائيل والولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وما رافقها من مخاوف بشأن سلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، إضافة إلى تهديد المنشآت الحيوية في دول المنطقة.

