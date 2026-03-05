الحرس الثوري: المرور والعبور من مضيق هرمز سيكون بيدنا

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن المرور والعبور من مضيق هرمز سيكون بيد إيران، حيث ذكر الحرس الثوري في بيان، إن "إيران سبق أن أوضحت أنه وفقاً للقوانين والقرارات الدولية، فإن قوانين المرور من مضيق هرمز في زمن الحرب تكون تحت سيطرة إيران"، مشدداً على ضرورة التزام جميع السفن بذلك"، وتابع أن "على الجميع الالتزام بهذه القوانين"، مبيناً أنه "تم التنبيه إلى أن السفن العسكرية والتجارية وغيرها التابعة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني والدول الأوروبية وحلفائهم لن يسمح لها بالمرور عبر المضيق".

كذلك أكد أنه "سيتم استهداف السفن الأمريكية والأوروبية والصهيونية في حال رصدها داخل مضيق هرمز".