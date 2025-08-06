أمريكا: الهند تحت مجهر واشنطن بسبب تجارتها مع روسيا!

صرّح مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي كيفن هاسيت بإن الهند بمركز اهتمام واشنطن في ما يتعلق بتشديد السياسة الجمركية في ظل إصرارها على استمرار علاقاتها التجارية مع روسيا، إذ ذكر هاسيت، يوم الأربعاء، في مقابلة مع "قناة فوكس بيزنس" إن الهند تحتل مركز الاهتمام الأمريكي فيما يتعلق بتشديد السياسة التعريفية، وذلك في ضوء إصرار السلطات الهندية وأيضا علاقاتها التجارية مع روسيا.

وأضاف، "الهند تُظهر بعض العناد. كما أن الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) قد قرر أن الهند لا يجب أن تكون صمامَ أمان لروسيا.. الذي تبيع من خلاله بضائعها."

وعند تقييم العلاقات التجارية الروسية مع دول أخرى، بما فيها الصين، أكد هاسيت أن واشنطن ترى فارقا بين موقفي الهند والصين في هذه القضية، مشيرا إلى أن نيودلهي هي حالياً في "بؤرة التركيز" للسلطات الأمريكية.

فيما اختتم المسؤول الأمريكي بالقول: "الرئيس جادٌ في تحقيق السلام في أوكرانيا وروسيا. وأعتقد أن الفهم الأفضل لدور الهند هو ما دفع إلى هذه الخطوة."