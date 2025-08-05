واشنطن تهدد 3 دول كبرى!

صرّح المندوب الأمريكي لدى حلف "الناتو" ماثيو ويتاكر بأن واشنطن تعتزم فرض عقوبات على الصين والهند والبرازيل لمنعها من شراء حوامل الطاقة الروسية وتحقيق وقف القتال في أوكرانيا، إذ أوضح ويتاكر في مقابلة مع قناة "بلومبرغ تي في": "إن العقوبات الثانوية والرسوم الجمركية ضد الذين يمولون هذه الحرب من خلال شراء النفط الروسي، مثل الصين والهند والبرازيل، هي الخطوة التالية الواضحة نحو إنهاء النزاع".

وبحسب الدبلوماسي الأمريكي، فإن هذه الإجراءات "ستضرب حقا" مصادر دخل روسيا.

وفي وقت سابق، أكد ويتاكر في بث لقناة Newsmax أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى من خلال فرض عقوبات على مستوردي النفط الروسي إلى "خلق الظروف" لتحقيق السلام.

فيما كتب ترامب على منصة "تروث سوشل" يوم 4 أغسطس الجاري أنه سيرفع الرسوم الجمركية بشكل كبير على الهند بسبب استيرادها وإعادة بيع النفط الروسي. وقبل ذلك، أعلن رئيس الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات الهندية. وأضاف أن الهند "كانت دائما تشتري الجزء الأكبر من معداتها العسكرية من روسيا"، وهي "إلى جانب الصين، أكبر مشتر" للطاقة الروسية.

بالمقابل، وصف وزارة الخارجية الهندية انتقادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستيراد الهند النفط الروسي بأنها غير مبررة، إذ أن الدول الغربية كانت تشجع سابقا مثل هذه التجارة ولا تزال تستمر في شراء السلع والخدمات من روسيا.