السودان: القوة المشتركة تكشف عن مشاركة مرتزقة أجانب في هجوم الفاشر

صرّحت القوة المشتركة في السودان عن تفاصيل جديدة حول الهجوم على مدينة الفاشر، مشيرة إلى مشاركة عشرات المرتزقة الأجانب من جنسيات مختلفة في العمليات العسكرية، إذ أفاد العقيد أحمد حسين مصطفى، المتحدث الرسمي للقوة المشتركة، بأن قوات الدعم السريع استعانت بأكثر من 80 مرتزقً كولومبيا، إلى جانب عناصر من جنوب السودان وتشاد وكينيا وإثيوبيا. وأوضح أن المرتزقة الكولومبيين تم توظيفهم بشكل خاص في تشغيل الطائرات المسيرة وتنسيق القصف المدفعي، مع الإشارة إلى تحييد عدد منهم خلال المواجهات الأخيرة.

كما دعا البيان حكومات الدول المعنية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه ما وصفه بـ"التورط في جرائم حرب وانتهاكات ضد المدنيين في السودان"، مطالبا بإجراء اتصال فوري مع السلطات السودانية.

كذلك، أكد البيان أن استخدام الدعم السريع للمرتزقة الأجانب يثبت عجزه عن مواجهة الجيش السوداني والقوة المشتركة والمقاومة الشعبية. كما حذر من تحالف بين الدعم السريع وحركة عبد العزيز الحلو، متهمًا الحركة باستهداف مدنيين فروا من الفاشر، بينهم نساء وأطفال وكبار السن.