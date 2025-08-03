الحرس الثوري: لم نطلب المساعدة من محور المقاومة خلال الحرب مع إسرائيل

أعلن العميد يدالله جواني، معاون الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاحد (3 اب 2025)، أن الجمهورية الإسلامية لم تطلب أي دعم عسكري من محور المقاومة خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، مؤكداً أن إيران خاضت المواجهة دون الاعتماد على أي طرف خارجي.

وأوضح جواني في مقابلة مع موقع للحرس الثوري ، أن ما تم تداوله حول “تخاذل الحلفاء” غير دقيق، قائلاً: "لم نطلب المساعدة لا من الصين، ولا من روسيا، ولا حتى من قوى محور المقاومة… وبالتالي ليس من المنطقي القول إن أحداً قصّر في دعمنا”.

وأشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة مع روسيا (20 سنة) ومع الصين (25 سنة)، لا تتضمن بنوداً تلزم الطرفين بالدفاع المتبادل في حال وقوع هجوم، بل تركز على التعاون العسكري وتبادل الخبرات.

وأكد معاون الحرس الثوري أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحرّك دبلوماسيا وسياسيًا لصالح إيران في المحافل الدولية، واصفًا مواقفه بـ”البارزة والمؤثرة”.

وانتقد جواني بعض الأصوات التي طرحت تساؤلات حول دعم الحلفاء، قائلاً إنها “مدفوعة بأغراض سياسية”، وتسعى إلى تشويه الحقائق وخلق انقسام داخلي في وقت حسّاس.