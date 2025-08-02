ايران تنفي شائعات إغلاق السفارات في طهران وتتهم اسرائيل بشنّ حرب نفسية

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت (2 آب 2025)، الشائعات حول إغلاق السفارات الأجنبية في طهران، مؤكدةً أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "هذه الأخبار المفبركة مصدرها بعض الحسابات التلغرامية المرتبطة بـ”الكيان الصهيوني” وجماعة “مجاهدي خلق".

ووصفتها بأنها "جزء من حرب نفسية تُدار من غرفة عمليات إعلامية صهيونية تهدف إلى إثارة البلبلة والتوتر داخل البلاد".

وشددت الوزارة على أن "الأوضاع الدبلوماسية طبيعية"، داعيةً وسائل الإعلام إلى "عدم الانجرار وراء هذه الحملات المضللة".