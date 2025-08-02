الصفحة الدولية

رئيس الوزراء الهندي يهدد باكستان بضربات صاروخية في حال أي هجوم إرهابي جديد


حذر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من أن أي هجوم إرهابي جديد على الهند من باكستان ستتم مواجهته بحزم، وبصواريخ "براهموس" المجنحة التي يتم إنتاجها في مشروع روسي هندي مشترك، إذ ذكر مودي خلال كلمة له في مدينة فاراناسي الهندية: "سيتم الآن إنتاج صواريخ "براهموس" في لكنو (ولاية أوتار براديش الهندية). إذا ارتكبت باكستان الخطأ مرة أخرى، فإن الصواريخ المصنوعة في أوتار براديش ستدمر الإرهابيين".

كما وأكد، "في باكستان، مجرد ذكر اسم "براهموس" يمنعهم من النوم ليلا. صواريخ "براهموس" من أوتار براديش ستضرب الإرهابيين في حالة أي هجوم جديد."

فيما لفت رئيس الوزراء إلى أن المجتمع العالمي قد رأى بالفعل فعالية الأنظمة الدفاعية الهندية خلال عملية "سيندهور"، مع التركيز بشكل خاص على أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والطائرات المسيّرة كدليل على قوة مسار الهند نحو الاكتفاء الذاتي.

وتم تطوير صاروخ "براهموس" من قبل مؤسسة "إن بي أو ماشينوستروينيا" الروسية ومنظمة أبحاث وتطوير الدفاع التابعة لوزارة الدفاع الهندية. في عام 1995، تم إنشاء شركة مشتركة باسم "براهموس إيروسبيس" لإنتاج الصاروخ.

كما تم تدشين مصنع لكنو الجديد لإنتاج صواريخ "براهموس" في 11 مايو 2025. وبعد حوالي عام، سيبدأ المصنع في إنتاج 100 إلى 150 صاروخا من الجيل الجديد "براهموس-إن جي" سنويا.

تدهورت العلاقات بين الهند وباكستان بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلحو جماعة "لشكر طيبة" في 22 أبريل 2025 في إقليم جامو وكشمير الهندي، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا. في ليلة 7 مايو، بدأت القوات المسلحة الهندية عملية "سيندهور"، حيث استهدفت مواقع إرهابية في باكستان بما في ذلك باستخدام صواريخ "براهموس". ردت باكستان بضربات مضادة، وفي 10 مايو، أعلن البلدان وقف إطلاق النار بالكامل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الوزراء الهندي يهدد باكستان بضربات صاروخية في حال أي هجوم إرهابي جديد
البرازيل تحضّر لرد على فرض الرسوم الجمركية الأمريكية
مجلس الأمن الدولي: لا مؤشرات على تفعيل آلية الزناد ضد إيران
إيران: سنشل إسرائيل خلال 48 ساعة
لافروف: لا يمكن السماح بمواجهة عسكرية مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا
رداً على تصريحات مسؤول روسي.. ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين
مصر: مطالب بمحاكمة إسرائيل بعد دعوتها لقتل شيخ الأزهر!
حكومة البرتغال تسعى للاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة الشهر المقبل
ترامب يحذر مدفيديف.. راقب كلماتك وأنت تدخل منطقة خطيرة جدا
عراقچي : يجب ان تدفع امريكا تعويضات مالية لإيران عن الخسائر التي لحقت بها قبل أي حديث عن استئناف المفاوضات النووية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك