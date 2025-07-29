عراقجي: دماء الشهداء ترسم حدود التفاوض في المستقبل

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء (29 تموز 2025)، أنه لا توجد حتى الآن خطة أو جدول زمني محدد لاستئناف المفاوضات، مشدداً على أن مشاركة طهران في أي مسار تفاوضي ستكون مقيّدة بهدف الدفاع عن دماء الشهداء والأهداف التي ضحّوا من أجلها.

وقال عراقجي، خلال مشاركته في مراسم إحياء ذكرى شهداء الحرب الأخيرة مع الكيان الصهيوني، إن "لم يُحدد شيء خاص بعد بشأن مسار المفاوضات، ولكن في كل ساحة، بما في ذلك التفاوض، سيكون هدفنا الوفاء لدماء الشهداء والدفاع عن المبادئ التي استشهدوا لأجلها".

وتأتي تصريحات وزير الخارجية وسط تكهنات متزايدة بشأن إمكانية استئناف الاتصالات غير المباشرة حول الملفات النووية والإقليمية، فيما تؤكد طهران أن أي خطوة تفاوضية ستُعلن رسمياً عند توافر مقتضياتها الوطنية.

ولم يقدّم عراقجي تفاصيل إضافية عن المواعيد أو الأماكن المحتملة لأي محادثات مقبلة، مكتفياً بالتأكيد على أن الإطار المبدئي لأي تفاوض يجب أن ينسجم مع الثوابت الوطنية ومع ما وصفه بـ"استحقاق دماء الشهداء".