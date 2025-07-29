الجيش التايلاندي يتهم كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار

اتهم جيش تايلاند كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه منتصف ليل الاثنين لوقف الاشتباكات الحدودية بين البلدين، مشيرا إلى أن القتال تواصل الثلاثاء في مواقع حدودية عدة، إذ ذكر ريتشا سوكسوانون، نائب المتحدث باسم الجيش التايلاندي، في بيان إنه "بعد إعلان وقف إطلاق النار، أُبلغ عن اضطرابات في منطقة فو ماكوا تسبب فيها الجانب الكمبودي، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين استمر حتى صباح اليوم" الثلاثاء، "كما وقعت اشتباكات في منطقة سام تايت استمرت حتى الساعة 5:30".

وكان البلدان اتفقا يوم أمس الاثنين في ختام محادثات سلام جرت في ماليزيا على "هدنة فورية وغير مشروطة" يبدأ سريانها منتصف ليل الاثنين الثلاثاء لإنهاء اشتباكات دارت بينهما طوال خمسة أيام حول عدد من المعابد الأثرية في مناطق متنازع عليها على امتداد حدودهما البالغ طولها 800 كيلومتر.

بالمقابل، قال المتحدث باسم الجيش التايلاندي، وينتاي سواري، في بيان إنه "عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ، رصد الجانب التايلاندي أن القوات الكمبودية شنت هجمات مسلحة على مناطق عدة داخل الأراضي التايلاندية".

كما أوضح، أن "هذا الأمر يشكل انتهاكا متعمدا للاتفاق ومحاولة واضحة لتقويض الثقة المتبادلة، وتايلاند مضطرة للرد بطريقة مناسبة في إطار ممارستها لحقها المشروع في الدفاع عن النفس".

في حين، نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية، مالي سوتشيتا، وقوع "أي اشتباكات مسلحة بين الطرفين في أي من المناطق".

بدوره، أكد رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت في منشور عبر "فيسبوك" صباح اليوم الثلاثاء أن "الجبهة هدأت منذ دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف الليل".

وكانت الاشتباكات قد اندلعت بين الطرفين الخميس الماضي وقد أسفرت عن مقتل 38 شخصا على الأقل ونزوح حوالي 300 ألف آخرين.