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ترامب يقلص مهلته لإنهاء الحرب في أوكرانيا


صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه يعتزم تقليص مهلة الـ50 يوما التي منحها في وقت سابق هذا الشهر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال ترامب للصحفيين في اسكتلندا قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني ستارمر بعد أن أعرب عن "خيبة أمله" تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "سيتعين علينا النظر في الأمر وسأقلص مدة الخمسين يوما التي منحته إياها إلى مدة أقل"، دون أن يحددها.

وأضاف: "سأختصر هذه المهلة لأنني أعتقد أنني أعرف الإجابة بالفعل وما سيحدث".

وكان ترامب أعلن يوم الجمعة الماضي قبل مغادرته إلى اسكتلندا أنه لا يستبعد إمكانية فرض عقوبات ثانوية على روسيا حتى قبل انقضاء مهلة الـ50 يوما.

 

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