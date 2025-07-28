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تايلاند وكمبوديا تتفقان على وقف إطلاق نار غير مشروط بوساطة ماليزية


اتفقت تايلاند وكمبوديا على وقف "غير مشروط" لإطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل الاثنين، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الذي توسّط في المفاوضات بين الطرفين، حيث ذكر إبراهيم "توصّلت كمبوديا وتايلاند إلى اتفاق مشترك ينصّ على وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار يسري اعتبارا من منتصف ليل 28 تموز/يوليو".

واعتبر رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت من جانبه أن هذا الاتفاق يشكّل تسوية "للمضي قدما"، بحسب فرانس برس، إذ جاء ذلك مع امتداد القتال على الحدود المتنازع عليها بين البلدين لليوم الخامس على التوالي.

وكانت حدة التوتر قد ارتفعت بين تايلاند وكمبوديا منذ مقتل جندي كمبودي في أواخر مايو/ أيار خلال مناوشة قصيرة على الحدود. وجرى تعزيز قوات الحدود على الجانبين في خضم أزمة دبلوماسية شاملة دفعت الحكومة الائتلافية الهشة في تايلاند إلى حافة الانهيار.

فيما استؤنفت الأعمال القتالية يوم الخميس، وفي غضون أربعة أيام فقط، تصاعدت إلى أسوأ قتال منذ أكثر من عقد بين الجارتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا، حيث ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 30، بينهم 13 مدنيًّا في تايلاند وثمانية في كمبوديا، بينما أفادت السلطات بإجلاء أكثر من 200 ألف شخص من المناطق الحدودية.

 

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