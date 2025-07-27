إيران تدين "المحو الاستعماري" لفلسطين وتواطؤ الغرب

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، (27 تموز 2025)، بشدة ما وصفه بـ "المحو الاستعماري لفلسطين"، محملاً الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية مسؤولية التواطؤ والموافقة الضمنية على هذه الممارسات.



وأوضح بقائي في تصريح صحفي، أن "الجرائم المتواصلة للكيان الصهيوني في غزة تتم بدعم مباشر من واشنطن وبعض الحكومات الغربية المتحالفة معها في مشروع الإبادة الجماعية".

وأضاف، أن هذه "الحكومات الغربية فقدت بوصلتها الأخلاقية، رغم احتجاجات شعوبها على وحشية الكيان، وأصبحت خاضعة بالكامل لإسرائيل".

وأكد بقائي، أن هذه الدول "بات بإمكانها ببساطة تبرير العدوان السافر على غزة والدفاع عن جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان المحتل بحق الشعب الفلسطيني".