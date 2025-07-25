تايلاند تعلن مقتل 12 شخصًا جراء الاشتباكات مع كمبوديا

أعلنت تايلاند مقتل 12 شخصًا وإصابة آخرين، جراء الاشتباكات الدائرة مع كمبوديا.

وذكرت وزارة الصحة التايلاندية في بيان أن 31 شخصًا آخرين، بينهم 24 مدنيًا وسبعة جنود، أصيبوا بجروح".

ولم تُبلغ السلطات الكمبودية عن أي وفيات من جانبها حتى الآن".

وفي السياق، حثّ هون مانيت رئيس الوزراء الكمبودي مواطني بلاده المقيمين في تايلاند على العودة إلى ديارهم".

وتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع الاشتباكات".

وعلى مدى أكثر من 100 عام، تتنازع تايلاند وكمبوديا على السيادة على نقاط لم يجر ترسيمها على طول حدودهما البرية الممتدة على طول 817 كيلومترًا.