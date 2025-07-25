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اختتام المحادثات النووية بين إيران ومجموعة الدول ألاوروبية في إسطنبول


اختتمت في مقر القنصلية الإيرانية بإسطنبول مساء اليوم الجمعة، محادثات الملف النووي الإيراني وكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا .

وشارك من الطرف الإيراني في هذه المباحثات نائبا وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي ومجيد تخت روانجي.

وعقب الاجتماع قال كاظم آبادي في تصريح صحفي : "أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع مجموعة الترويكا الأوروبية، واتفقنا على استمرار المشاورات بشأن الملف النووي".

وكان مصدر اوربي قد اعلن في وقت سابق أن الأوروبيين يستعدّون لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات "في حال عدم التوصل إلى حل تفاوضي" داعيا الإيرانيين لاستئناف تعاونهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "اجتماعنا مع الترويكا الأوروبية اليوم فرصة لاختبار واقعيتها وتصحيح نظرتها بشأن الملف النووي" الإيراني.

وأضاف بقائي "نأمل أن تستفيد بريطانيا وفرنسا وألمانيا من اجتماع اليوم لتدارك مواقفها غير البناءة السابقة".

وسبق لطهران، أن هددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي تضمن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، إذا ما أعاد الأوروبيون فرض العقوبات الأممية عليها.

وتحمّل إيران وكالة الطاقة الذرية جزءا من المسؤولية عن الضربات الإسرائيلية والأميركية التي طالت أراضيها، وقد علقت رسميا كل أشكال التعاون مع هذه الوكالة الأممية مطلع تموز الجاري .

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اختتام المحادثات النووية بين إيران ومجموعة الدول ألاوروبية في إسطنبول
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