سماحة السيد الخامنائي في نداء الأربعين: إيران تزداد قوة والحركتان العسكرية والعلمية تتقدمان بثبات

وجّه قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي الخامنائي، اليوم الجمعة (25 تموز 2025)، نداءً إلى الشعب الإيراني بمناسبة مرور أربعين يومًا على استشهاد عدد من المواطنين والقادة العسكريين والعلماء النوويين البارزين.

وأكد سماحته في كلمته، أن "الحركتين العسكرية والعلمية في إيران ستتقدمان نحو آفاق أرحب وبوتيرة أسرع من السابق، بعون الله"، مشددًا على أن "الجمهورية الإسلامية ستزداد قوة يومًا بعد يوم، رغم التحديات والضغوط".

وأشار إلى أن دماء الشهداء تمثّل وقودًا لمسيرة التطور، لافتًا إلى أن "المستقبل سيكشف عن نتائج هذا الصمود والتقدم في مختلف المجالات".