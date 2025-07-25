ترامب يعلن الانسحاب من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، انسحابه من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وقال ترامب في تصريحات صحفية: "انسحبنا من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة"، مضيفًا، "أعتقد أن حماس ستتم ملاحقتها".

واضاف، "حماس تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن، ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق، وسيتعين أن يكون هناك قتال وقضاء على حماس".

واوضح أن "حماس لا تريد التوصل لاتفاق"، لافتًا إلى، أنه "سيكون من الصعب استعادة بقية الرهائن في غزة؛ لأن حماس تعرف أنه لن تكون لديها أوراق للمساومة".

وتابع ترامب، "ساهمنا في إطلاق عدد كبير من الرهائن في غزة، وعملية إطلاق من تبقى منهم لدى حماس ستكون أصعب".