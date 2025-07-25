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محادثات بين إيران وثلاث دول أوروبية في إسطنبول


 

 

من المقرّر أن تُعقد، اليوم الجمعة، محادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا في مبنى القنصلية الإيرانية العامة في مدينة إسطنبول التركية، إذ أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن "هذه الجولة من المحادثات ستنطلق في الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، وستُعقد على مستوى نوّاب وزراء الخارجية".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قد أكّد في وقت سابق انعقاد هذه المحادثات، موضحاً أنها ستُجرى في إسطنبول على مستوى نوّاب الوزراء.

وأضاف، "موضوع الحوار واضح، وهو رفع العقوبات والمباحث المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، مع التأكيد على أننا سنعرض مواقفنا بشكل صريح وواضح."

بالمقابل، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي: "نسعى من خلال هذا الاجتماع إلى دراسة سبل الوصول إلى حلول مشتركة تساعد في إدارة الوضع الراهن."

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