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كندا تعتزم الاعتراف أمام الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية


صرّح رئيس الحكومة الكندية، مارك كارني، بأن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، حيث كتب كارني في مقال له: "إن كندا تدعم حل الدولتين الذي يضمن السلام والأمن لشعبي (إسرائيل) وفلسطين".

وأضاف أن أوتاوا "ستعمل بنشاط لتحقيق هذا الهدف في جميع المنظمات، بما في ذلك اجتماع وزراء الخارجية في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن هذه القضية"، وتابع بأن "كندا تدين فشل الحكومة (الإسرائيلية) في منع التدهور السريع للوضع الإنساني في قطاع غزة.

وفي ذات الصدد، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نيته الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول 2025

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