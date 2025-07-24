الرئيس الفرنسي: سأعلن قرار الاعتراف رسميا بدولة فلسطين

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، (2 تموز 2025)، ان قرار الاعتراف الفرنسي رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال ماكرون في منشور على منصة (إكس)،: "وفاءً منها بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين، سأعلن ذلك رسميًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل".

من جهته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، عن محادثات "طارئة" بين باريس ولندن وبرلين، غدا الجمعة، لمناقشة الوضع في قطاع غزة حيث "المعاناة والمجاعة... لا يمكن وصفهما ولا الدفاع عنهما"، وفق قوله.

وحوّلت الحرب المستمرة منذ 21 شهراً في غزة، حيث بلغت نسبة المباني المدمّرة أو المتضرّرة 70 في المائة، القطاع إلى كتلة ركام زنتها ملايين الأطنان وأغرقته في الظلام.