عراقجي: سندافع عن حقنا في التخصيب بالمحادثات مع الترويكا غدا

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، أن بلاده ستدافع عن حقها في التخصيب بالمحادثات مع الترويكا غدا.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريحات صحفية أن "بلاده ستدافع عن حقها في التخصيب بالمحادثات مع الترويكا غدا".

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن "المفاوضات النووية بين إيران والترويكا الأوروبية ستعقد الساعة 9:30 صباح الجمعة بالقنصلية الإيرانية في إسطنبول".

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في وقت سابق أن "طهران وافقت بناء على طلب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على عقد جولة جديدة من المفاوضات النووية".

وأوضح أن "المحادثات ستعقد يوم الجمعة في مدينة إسطنبول التركية على مستوى نواب وزراء الخارجية، وسيشارك فيها عن إيران مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي".