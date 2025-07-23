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فريق فني للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران دون "مفاعلاتها"


أعلنت ايران، اليوم الأربعاء، (23 تموز 2025)، موافقتها على زيارة فريق فني تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى البلاد.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ان بلاده "وافقت على زيارة فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة الى الأمم المتحدة، في الأسابيع المقبلة" مشدداً على، ان "الفريق الأممي لن يزور المواقع النووية".

من جانبه أوضح مساعد وزير الخارجية الإيراني غريب كاظم آبادي، ان "الفريق الفني التابع للوكالة سيبحث العلاقات بين إيران والوكالة" مؤكداً، أنه "لن يزور المواقع النووية الإيرانية".

ولفت الى، ان "إيران تعتبر علاقاتها مع روسيا استراتيجية".

وكان مجلس الشورى الإسلامي الإيراني قد صوت في 25 من حزيران الماضي، لصالح مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صادق عليه بعد أيام الرئيس الإيراني.

ونقل التلفزيون عن رئيس مجلس الشورى (البرلمان) محمد باقر قاليباف قوله، إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي رفضت إصدار حتى إدانة محدودة للهجوم على منشآت إيران النووية، باعت مصداقيتها الدولية بأبخس الأثمان" على حد تعبيره.

وجاء الموقف الإيراني تجاه الوكالة الذرية بعد حرب استمرت 12 يوما نفّذت الولايات المتحدة وإسرائيل خلالها ضربات لمنشآت نووية إيرانية وردت إيران بمهاجمة إسرائيل بالمُسيرات والصواريخ الباليستية.

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فريق فني للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران دون "مفاعلاتها"
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