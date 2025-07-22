الصفحة الدولية

هبوط طارئ.. تحذير يجبر طائرة وزير الداخلية الألماني على تغيير المسار


هبوط طارئ لطائرة حكومية ألمانية كان على متنها وزير الداخلية، وذلك بعد حوالي 10 دقائق على إقلاعها، في حادثة لم تسفر عن أي إصابات.

وبحسب صحيفة بيلد المحلية واسعة الانتشار، فإنه بعد عشر دقائق من الإقلاع، تلقى الطيار إشارة تحذيرية، دون توضيح ماهية هذا التحذير وما إن كان يتعلق بخلل فني أو إجراء أمني.

وأضافت الصحيفة أن الطيار "وجه الطائرة إلى مطار لايبزيغ المخصص لمثل هذه الحالات".

من جانبها، ذكرت مجلة "دير شبيغل" المحلية أيضا أن وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت قد غادر للتو من برلين، وكان من المفترض أن تعود الطائرة الحكومية إلى كولونيا.

ولفتت إلى أنه بعد وقت قصير من الإقلاع، ظهرت رسالة تحذير في قمرة القيادة.

منذ توليه منصبه في مايو/ أيار الماضي، أكد دوبرينت أن تشديد الرقابة على الحدود يشكل خطوة أولى نحو مزيد من النظام في سياسة الهجرة.

وفي إحاطة سابقة له في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، قال الوزير المنتمي لـ"الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري": "ينتظر المواطنون منا تغييرا في السياسة".

وأضاف أن "هذا قد بدأ الآن على الحدود الألمانية".

وبالفعل، أصدر الوزير أوامره بعد ساعات قليلة من توليه منصبه، بتشديد الرقابة وطرد طالبي اللجوء من الحدود.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هبوط طارئ.. تحذير يجبر طائرة وزير الداخلية الألماني على تغيير المسار
إيران تكشف حصيلة الشهداء جراء حربها ضد إسرائيل
ترامب يهدد بعرقلة بناء ملعب بسبب الهنود
عراقجي: لن نتخلى عن برنامجنا لتخصيب اليورانيوم
وزير الدفاع الايراني یلتقي نظيره الروسي في موسكو
عراقجي: بفضل تدبير قائد الثورة تمكّنا من إدارة الحرب والرد على العدوان
بوتين وقع المرسوم.. السفن الأجنبية ممنوعة من موانئ روسيا دون تصريح
سقوط طائرة في حرم كلية يخلف عشرات الضحايا في بنعلادش
إيران تعلن عن رفضها للتفاوض مع أمريكا حاليا وتؤكد على توثيق الجرائم
إيران تستعد لاجتماع ثلاثي مع الصين وروسيا بشأن الملف النووي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك