ترامب يهدد بعرقلة بناء ملعب بسبب الهنود

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، (22 تموز 2025)، بتعطيل صفقة بناء ملعب جديد لفريق واشنطن كوماندرز المنافس بدوري كرة القدم الأمريكية إذا لم يستعد الفريق اسمه القديم "ريدسكينز" (الهنود الحمر).

ويحتفظ فريقا واشنطن كوماندرز وكليفلاند غارديانز باسميهما الحاليين منذ موسم 2022، وقد أكد كلاهما عدم وجود خطط لتغييرهما.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن فريق واشنطن لكرة القدم الأمريكية سيكون "أكثر قيمة بكثير" إذا استعاد اسمه القديم.

وأوضح ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص به: قد أضع عليهم قيدًا، وهو أنه إذا لم يُعيدوا اسم واشنطن ريدسكينز الأصلي، ويتخلصوا من لقب واشنطن كوماندرز السخيف، فلن أبرم معهم صفقة لبناء ملعب في واشنطن.