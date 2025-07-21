وزير الدفاع الايراني یلتقي نظيره الروسي في موسكو

اعلن سفير الجمهورية الاسلامية لدى روسيا كاظم جلالي، بأن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية "العميد طيار عزيز نصير زادة" الذي يزور موسكو حاليا، اجرى اليوم الاثنين مباحثات مع نظيره الروسي "اندري بيلسوف".

واوضح "جلالي" ان المباحثات بين وزيري الدفاع الايراني والروسي تركّزت على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والعسكرية.

وبحسب السفير الايراني ايضا، فقد حضر العميد طيار نصير زادة، اللقاء الذي عقد امس الاحد في قصر الكرملين بين مستشار قائد الثورة الاسلامية "علي لاريجاني" مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".