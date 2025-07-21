عراقجي: بفضل تدبير قائد الثورة تمكّنا من إدارة الحرب والرد على العدوان

قال وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، إنه بفضل تدبير قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنائي، تمكّنت البلاد من إدارة الحرب والرد على العدوان الصهيوني.

وقال وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، اليوم خلال كلمته في الاجتماع العام للمحافظين، إنّ البلاد استطاعت بفضل التدبير والحكمة التي تحلّى بهما قائد الثورة الإسلامية، وبالجهود الشاملة التي بذلها المسؤولون، أن تُدير الحرب وتردّ على اعتداءات العدو، مما أجبره على طلب وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة.

وأضاف عراقجي: "مع استخلاص العبر من حرب الأيام الـ12 وسدّ نقاط الضعف التي ظهرت خلالها، سنخرج بجمهورية إسلامية أقوى بكثير من ذي قبل."

وفي جانب آخر من كلمته، أشار إلى أنّه سبق أن صرّح خلال جلسة منح الثقة في البرلمان بأنّ المحافظات الإيرانية، خصوصاً المحافظات الحدودية، يمكنها أن تؤدي دوراً فاعلاً في الدبلوماسية الإقليمية الناجحة.

وتابع وزير الخارجية: "لقد خُطّط لعقد مؤتمرات دولية في مختلف أرجاء البلاد، وقد أُقيم أولها في شيراز. وكان من المقرر إقامة المؤتمر الثاني في مشهد، لكن الحرب الأخيرة أجّلت هذا الحدث، ونعمل حالياً على إعادة جدولة هذه المؤتمرات في الأيام القادمة."

وأكّد عراقجي أنّ البلدان الجارة تمثل أولوية قصوى في السياسة الخارجية لإيران، لما تملكه من طاقات قادرة على المساهمة في حلّ الكثير من التحديات التي تواجهها البلاد، مشدداً على أنّ "وزارة الخارجية تدعم بالكامل المبادرات الدبلوماسية التي تنطلق من المحافظات."