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بوتين وقع المرسوم.. السفن الأجنبية ممنوعة من موانئ روسيا دون تصريح


وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوماً يمنع السفن الأجنبية من الدخول لموانئ البلاد دون الحصول على تصريح من جهاز الأمن الاتحادي الروسي.

ونص المرسوم، الذي نُشر، اليوم الاثنين، على ضرورة موافقة جهاز الأمن الاتحادي على تصريح الدخول الذي تحصل عليه السفن الأجنبية من سلطات الموانئ.

ودخل المرسوم حيز التنفيذ بأثر فوري.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء بأن وزارة النقل كانت منوطة قبل المرسوم بتحديد قواعد الدخول، مع اتخاذ السلطات إجراءات خاصة في الموانئ المجاورة للقواعد البحرية.

ونص المرسوم الجديد بشكل واضح على أنه سيطبق في كل الموانئ، دون تحديد أي سبب لهذا التغيير.

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بوتين وقع المرسوم.. السفن الأجنبية ممنوعة من موانئ روسيا دون تصريح
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