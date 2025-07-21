إيران تعلن عن رفضها للتفاوض مع أمريكا حاليا وتؤكد على توثيق الجرائم

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الإثنين (21 تموز 2025)، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تمتلك أي برنامج راهن للحوار مع الولايات المتحدة.

وشدد بقائي على أن الدبلوماسية تظل أداة حيوية للدفاع عن مصالح الشعب الإيراني، مشيرا إلى استعداد بلاده لاستخدام كل الوسائل القانونية والدبلوماسية لمواجهة ما وصفه بـ"العدوان الوحشي" من قبل الكيان الصهيوني.

وقال بقائي في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم في طهران، ، "ليس لدينا أي برنامج حالي للتفاوض مع أمريكا، لكننا نعتبر الدبلوماسية وسيلة وفرصة لصيانة مصالحنا الوطنية."

وأضاف أن "في حال توصلنا إلى قناعة بأن هذه الأداة يمكن أن تُستخدم لتحقيق حقوق الشعب الإيراني، فلن نتردد في استخدامها."

واعتبر بقائي أن "الإصرار على تدمير البرنامج النووي السلمي الإيراني لا يعتبر شرفا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته".

وتطرق بقائي إلى الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مؤكدا أن "ما يقرب من 150 إنسانا بريئا قُتلوا خلال 24 ساعة الماضية، معظمهم في أماكن توزيع المساعدات."

وشدد على أن "غزة تعاني من حصار شامل منذ أكثر من 140 يومًا، في ظل استخدام الطعام كسلاح من قبل إسرائيل."

وأشار إلى أن "العدوان العسكري الإسرائيلي الأخير لم يستهدف الفلسطينيين وحدهم، بل ألحق أضرارًا مباشرة بإيران."

وأضاف أن "بدأنا منذ اليوم الأول بتوثيق كل الأضرار والاعتداءات التي طالت مصالح بلادنا وسنحاسب جميع المتورطين قانونيا ودوليا."

وفي ملف العلاقات مع أوروبا، انتقد بقائي بشدة مواقف الدول الأوروبية حيال العدوان الإسرائيلي، معتبرا أن تلك الدول فقدت الأهلية الأخلاقية والسياسية للحديث عن التزامات الاتفاق النووي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية الإيراني قد أرسل رسائل رسمية إلى كل من الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، لشرح موقف إيران الرافض لإعادة تفعيل العقوبات الدولية من طرف واحد.

وفي الشأن الإقليمي، شدد بقائي على أن "إيران تؤيد تعزيز التعاون بين دول المنطقة، محذرًا من أن أي اتفاق أو ممر اقتصادي جديد يجب ألا يخل بالسيادة أو يغيّر من الجغرافيا السياسية القائمة، خاصة في منطقة القوقاز".