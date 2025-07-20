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بوتين يبحث مع مستشار السيد الخامنئي(دام ظله) الوضع في الشرق الأوسط وبرنامج طهران النووي


صرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس فلاديمير بوتين بحث اليوم مع المستشار الأول للسيد الخامنئي(دام ظله) علي لاريجاني الوضع في الشرق الأوسط، وبرنامج طهران النووي، حيث ذكر بيسكوف: "الرئيس بوتين استقبل اليوم في الكرملين علي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني، الذي نقل تقييم القيادة الإيرانية للتصعيد في الشرق الأوسط والملف النووي الإيراني".

وأضاف: "جدد الجانب الروسي تأكيده على ضرورة تحقيق الاستقرار في المنطقة والتسوية السياسية للقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح في وقت سابق بأن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة في مجال نقل الكميات الزائدة من اليورانيوم المخصب إلى روسيا لمعالجته وإعادة استخدامها سلميا في إيران.

ويذكر أن المتحدث باسم البرلمان الإيراني محمد باقر غاليباف كان قد أعلن في 26 يونيو الماضي أن السلطات الإيرانية أصدرت قانونا بوقف تعاون الجمهورية الإسلامية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فيما لفت إلى أنه طالما لم يتم تأمين المنشآت النووية الإيرانية، فإن استمرار التعاون مع الوكالة لن يكون ممكنا.

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