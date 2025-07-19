وكالة الطاقة الذرية تعلق على قصف أوكرانيا لمحطة زابوريجيه النووية

صرّح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن حريق الغابات بالقرب من محطة زابوريجيه النووية لا يشكل تهديدا للمحطة، إذ أوضح رئيس الوكالة في منشور له في حسابه على منصة "إكس" أن الخبراء في المحطة شاهدوا دخانا ناجما عن حريق في الغابات، لكنه كان على مسافة آمنة من المنشأة النووية.

كما جاء في المنشور: "فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد رؤية الدخان الناتج عن الحريق. ولا يوجد حاليا أي تهديد للأمان النووي".

وفي وقت سابق، أفيد باندلاع حريق في منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية إثر هجوم شنته القوات الأوكرانية، ونشب الحريق في غابة قريبة من مدينة إنيرغودار نتيجة القصف.