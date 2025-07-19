بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر يعزي بضحايا فاجعة الكوت

قدم بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم السبت، التعازي إلى العراق بضحايا حريق مركز التسوق في مدينة الكوت، حيث ذكر بابا الفاتيكان في برقية حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، إنه "لدى تلقينا نبأ الحريق الذي اندلع في مركز تجاري في مدينة الكوت في العراق، وأدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، أعرب عن تضامني الروحي مع جميع الذين يعانون بسبب هذه المأساة، لا سيما الجرحى والعائلات المحزونة".



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