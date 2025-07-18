إيران تحدد شرطاً لعقد جولة جديدة من المفاوضات النووية

حدد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، اليوم الجمعة (18 تموز 2025)، شرط طهران لعقد جولة جديدة من المفاوضات حول ملفها النووي.

وقال عراقجي في تدوينة على حسابه بمنصة إكس إنه "لن تكون أي جولة مفاوضات جديدة ممكنة إلا إذا كان الطرف الآخر مستعداً لاتفاق نووي عادل ومتوازن ومفيد للطرفين".

وأضاف وزير الخارجية أنه يتوجب على الدول الأوروبية التصرف بمسؤولية والتخلي عن سياسة "التهديد والضغط البالية"، على حد وصفه.

وأطلقت الأطراف الأوروبية تهديدات مباشرة بتفعيل ما يعرف بـ "آلية الزناد"، التي تعني بالمحصلة إعادة فرض جميع العقوبات الأممية التي كانت مفروضة على إيران قبل توقيع الاتفاق.

التهديدات الأوروبية جاءت ردا على قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقب العدوان الإسرائيلي على منشآتها الحيوية الشهر الماضي.

وشنت إسرائيل هجوماً عسكرياً غير مسبوق، بمشاركة الولايات المتحدة على إيران، والذي استهدف ثلاثة من أهم المفاعلات النووية الإيرانية فوردو، ونطنز، وأصفهان، إضافة إلى مواقع عسكرية وغيرها.