قتلى داخل مركز تدريب للشرطة الامريكية في لوس انجلوس

قتل ثلاثة أشخاص في "حادث" داخل مركز تدريب للشرطة الأميركية في لوس أنجلوس، وفق ما أفادت الحكومة، فيما تحدثت وسائل إعلام عن وقوع انفجار.

وذكرت المدعية العامة الأميركية بام بوندي على حسابها في منصة "إكس": "يبدو أن حادثا مروعا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في منشأة للتدريب".

ولفتت إلى أن محققين وصلوا إلى المكان "ويعملون للحصول على مزيد من المعلومات".

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية أن المنشأة، وهي أكاديمية يوغين بيسكايلوز للتدريب، تقع على بُعد حوالي 8 كيلومترات شرق مبنى بلدية لوس أنجلوس.

وأصدر مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، بيانا يفيد بأن الحاكم أطلع على "الانفجار المُبلغ عنه".