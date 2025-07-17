طهران تؤكد الجهوزية الكاملة لتكرار الضربة على "المعتدين"

أكدت إيران، اليوم الخميس (17 تموز 2025)، جاهزيتها الكاملة لتكرار أي رد عسكري ضد من وصفتهم بـ"المعتدين"، في حال تجددت المواجهات، مشيرة إلى أن أي حرب مقبلة "ستبدأ من حيث توقفت الأخيرة".

جاء ذلك خلال لقاء جمع قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، بقائد الحرس الثوري اللواء محمد باكبور، في ظل استمرار التوترات الإقليمية عقب الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل.

وقال باكبور، بحسب وسائل إعلام إيرانية، إن "قوات الحرس الثوري في أعلى درجات الجهوزية ومستعدة لتكرار الضربة في أي لحظة"، مضيفاً: "نُحذر المعتدين من أننا لن نتركهم، وسنستأنف المعركة من النقطة التي توقفت عندها".

وأشار إلى أن اللقاء استهل بتكريم القيادات العسكرية التي قُتلت خلال الحرب الأخيرة، من بينهم اللواء محمد باقري، واللواء حسين سلامي.

من جانبه، شدد اللواء حاتمي على "التنسيق الكامل بين الجيش والحرس الثوري في أي سيناريو قادم"، مؤكداً أن "القوات المسلحة لن تتردد لحظة واحدة في الدفاع عن البلاد".