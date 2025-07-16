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حكم قضائي على رئيس بلدية إسطنبول


ذكرت قناة "هابرتورك" التلفزيونية التركية أنه صدر حكم بسجن رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو لمدة سنة و8 أشهر بتهمة "إهانة موظف عام علنا".

ويشار إلى أن محاكمة أوغلو تمت على خلفية تصريحات أدلى بها ضد المدعي العام في إسطنبول أكين غورليك والتي يزعم أنه شكك فيها بنزاهته.

وعقدت جلسة الاستماع في سجن سيليفري بالقرب من إسطنبول، حيث يحتجز رئيس البلدية من أواخر مارس الماضي بعد اعتقاله في قضية أخرى تتعلق بسوء الإدارة المالية والفساد. كما رفضت النيابة العامة توجيه اتهام ضده في إطار قضية إرهاب إضافية.

وكان محامو رئيس البلدية الموقوف قد قدموا استئنافاً ضد اعتقاله في أبريل الماضي.

يترأس إمام أوغلو، وهو عضو في حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، رئاسة بلدية العاصمة منذ عام 2019 وأعيد انتخابه للمنصب في عام 2024 بفارق يقارب 12% عن منافسه من الحزب الحاكم. وكان حزب الشعب الجمهوري قد بدأ في وقت سابق في جمع التوقيعات لصالح إجراء انتخابات مبكرة وإطلاق سراح إمام أوغلو من الاحتجاز.

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حكم قضائي على رئيس بلدية إسطنبول
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