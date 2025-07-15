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إيران: هجمات إسرائيلية دفعت نحو تأمين الفضاء السيبراني.. والحكومة لا تسعى لتقييد الإنترنت


أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء (15 تموز 2025)، أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران دفعت السلطات إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين الفضاء السيبراني، مؤكدة أن الحكومة لا تسعى إلى تقييد الإنترنت، بل إلى حماية الأمن القومي.

وقالت مهاجراني في مؤتمر صحفي إنه "كان لا بد من التوجه نحو الإنترنت الوطني للحفاظ على أمن البلاد، بعض الطائرات المسيّرة التي استهدفت شعبنا كانت تُدار عبر الإنترنت".

وأضافت أن "إجراءات الكيان الصهيوني أتاحت الفرصة للمعارضين لاستغلال خطوات الحكومة"، لكنها شددت على أن "حماية الأمن العام تبقى أولوية قصوى".

وفيما يتعلق بحرية الإعلام، أكدت مهاجراني أن "الصحفيين الذين يحتاجون إلى إنترنت أكثر حرية لأداء مهامهم، يجب توفير هذا الوصول لهم".

وتأتي هذه التصريحات في ظل اضطرابات شديدة شهدتها شبكة الإنترنت في إيران خلال الحرب التي اندلعت مع إسرائيل منذ 12 يومًا، حيث وصل الانقطاع إلى مستويات شبه تامة في بعض المناطق. وأدى ذلك إلى تعطل خدمات واتساب وتلغرام، وتوقف العديد من المتاجر الإلكترونية والخدمات المصرفية والإدارية، في حين اشتكى المواطنون من بطء شديد في إيصال المعلومات والخدمات الأساسية.

وتسعى الحكومة الإيرانية إلى تسريع مشروع "الإنترنت الوطني" لتقليل الاعتماد على الشبكات العالمية، في خطوة تثير جدلًا واسعًا في الداخل، بين مؤيد يراها ضرورية للأمن، ومعارض يعتبرها تقييدًا للحريات الرقمية.

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