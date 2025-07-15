الصفحة الدولية

الصين تتهم اليابان بإرسال طائرات تجسسية إلى مجالها الجوي


دخلت الصين واليابان في مناوشات كلامية، بعدما رصدت بكين طائرات يابانية تحلق فوق منطقة تحديد الدفاع الجوي ببحر الصين الشرقي المتنازع عليه، فقامت باعتراضها، ما أدى إلى احتكاكات جوية بين الطرفين، إذ ذكرت مجلة "نيوزويك"، أن الصين اتهمت اليابان، بإرسال طائرات تجسس إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي فوق بحر الصين الشرقي، المتنازع عليه.

فيما قالت طوكيو، إن طائراتها الاستخباراتية واجهت احتكاكات جوية مع طائرات صينية أثناء قيامها بتنشيط المنطقة، وقد وقعت احتكاكات جوية بين طائرات صينية وأخرى يابانية فوق بحر الصين الشرقي.

كما ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، جيانغ بين، في بيان إن "طائرات استطلاع تابعة للجيش الياباني دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الصينية من أجل ما وصفه بـ"الاستطلاع القريب".

وبعد اعتراض المقاتلات الصينية لطائرات التنشيط اليابانية، قالت وزارة الدفاع في طوكيو، في بيان، إن "هذا الأسلوب غير المعتاد من الطائرات العسكرية الصينية قد يؤدي إلى تصادم عرضي"، فيما برر المتحدث الصيني تصرفات جيشه قائلا "إن الطائرات الصينية ردت من خلال التحقق والتعقب والمراقبة للطائرات اليابانية"، مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات مبررة بالكامل، ومعقولة، ومهنية".

وأضاف أن "الاستطلاعات التي تقوم بها الطائرات اليابانية قد تخل بالسلامة الجوية والبحرية لكلا الجيشين".

في عام 2013، أنشأت الصين "منطقة دفاع جوي" فوق بحر الصين الشرقي لأغراض المراقبة،وتتقاطع مع مناطق دفاع جوي تابعة لكل من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

وتشكل اليابان جزءا من خط جزر دفاعي يعرف باسم "سلسلة الجزر الأولى"، في إطار استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية احتواء تهدف إلى تقييد الأنشطة العسكرية الصينية.

في حين تتنازع الصين واليابان في بحر الصين الشرقي على السيادة على مجموعة جزر، كما تتصارعان حول استكشاف الطاقة في المنطقة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصين تتهم اليابان بإرسال طائرات تجسسية إلى مجالها الجوي
الرئيس الإيراني: لن نسمح بعودة شبح الحرب وأي هجوم جديد سيقابل برد أكثر حزماً
ترامب يمهل روسيا 50 يوماً للتوصل الى اتفاق ويعلن تسليح أوكرانيا
مستشار السيد الخامنائي ينتقد وساطة أذربيجان بين سوريا وإسرائيل
إيران تنفي وقوع انفجار في مطار مشهد وتوضح سبب تصاعد الدخان
الأمم المتحدة: ملتزمون بدعم العراق في المضي قدماً بأولوياته المتعلقة بالسكان
نتائج صادمة في تحقيقات سقوط الطائرة الهندية التي أودت بحياة 260 شخصًا
العثور على حطام طائرة مسيرة صهيونية في جنوب طهران
وكالة فارس تكشف تفاصيل الضربة الصهيونية على اجتماع لمجلس الأمن القومي الإيراني
البرلمان الإيراني يناقش قرار تشديد عقوبات التجسس
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك