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الرئيس الإيراني: لن نسمح بعودة شبح الحرب وأي هجوم جديد سيقابل برد أكثر حزماً


أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في رسالة وجّهها إلى الإيرانيين المقيمين في الخارج، أن الجمهورية الإسلامية لا تزال تؤمن بالدبلوماسية والتفاعل البنّاء وترفض الحرب، مشددًا على أن "نافذة التفاوض لا تزال مفتوحة، ولن ندّخر جهدًا لإبعاد شبح الحرب عن البلاد".

وفي رسالته التي نُشرت اليوم الإثنين، (14 تموز 2025)، أشار بزشكيان إلى أن الحرب الأخيرة مع إسرائيل كانت دفاعًا مشروعًا ضد اعتداء واضح، وأن إيران ستواصل مسارها نحو "الانفتاح الدبلوماسي والتعاون الدولي، مع الحفاظ على قوة الردع".

وأضاف: "شعبنا محب للسلام، لكنه لا يقبل الخضوع. مستقبلنا واضح، وسنواصل بكل عزم فتح أبواب التفاوض وبناء علاقات متزنة مع العالم".

كما لفت إلى أن تجارب الماضي أثبتت أن إسرائيل تسعى دائمًا لعرقلة مسار السلام والاستقرار في المنطقة، مضيفًا أن إيران لن تسمح بتكرار العدوان، وأن قواتها المسلحة "جاهزة أكثر من أي وقت مضى"، محذرًا من أن أي هجوم جديد "سيقابل برد أكثر حزمًا وقوة".

واختتم بزشكيان رسالته بتكريم الشهداء الذين سقطوا خلال الحرب الأخيرة، مؤكداً أن "قوة إيران الدفاعية في ذروتها"، وأن بلاده "لن تتخلى عن حقها في الأمن والكرامة".

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