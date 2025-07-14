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ترامب يمهل روسيا 50 يوماً للتوصل الى اتفاق ويعلن تسليح أوكرانيا


هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، (14 تموز 2025)، بفرض تعريفات جمركية إضافية على روسيا في حال عدم التوصل إلى اتفاق في غضون 50 يومًا، معربًا عن "استيائه الشديد" من موسكو.

وأعرب ترامب في تصريح صحفي عن "عدم رضاه التام عن روسيا وتطلعه لانتهاء الحرب في أوكرانيا".

وأضاف انه "يشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخصوص النزاع الأوكراني،" مؤكدًا أن "الولايات المتحدة سترسل أسلحة إلى أوكرانيا تقدر بمليارات الدولارات، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة "لن تدفع ثمنها".

وفي سياق متصل، أوضح ترامب أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيتولى مهمة تنسيق إرسال الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا، في إشارة إلى دور محوري للحلف في هذه العملية.

وعن تطورات مباحثات الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة قال ترمب: "نبلي بلاء حسنا تجاه غزة وأعتقد أنه من الممكن التوصل لاتفاق قريبا".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وتبرز موقف ترامب الذي يمزج بين التهديد بفرض عقوبات اقتصادية والتأكيد على استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا، مع تحميل الناتو مسؤولية التنسيق اللوجستي.

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ترامب يمهل روسيا 50 يوماً للتوصل الى اتفاق ويعلن تسليح أوكرانيا
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