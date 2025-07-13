وكالة فارس تكشف تفاصيل الضربة الصهيونية على اجتماع لمجلس الأمن القومي الإيراني

صرّحت وكالة "فارس" الإيرانية، عن تفاصيل الضربة الصهيونية التي استهدفت اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في اليوم الرابع للحرب، إذ ذكرت الوكالة في تقرير، أن "(إسرائيل) استهدفت خلال عدوانها على إيران اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عقد في اليوم الرابع للحرب بحضور الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية وكبار المسؤولين"، مبينة أن "الاجتماع الذي كان منعقدا في الطوابق السفلية لأحد المباني في غرب ‎طهران هوجم على غرار اغتيال أمين عام حزب الله اللبناني السابق حسن نصر الله".

وأضافت، أن " الهجوم طال مداخل ومخارج المبنى بإطلاق 6 قذائف أو صواريخ بهدف إغلاق طرق الهروب وقطع التهوية"، لافتة الى أنه "بعد الانفجارات انقطع التيار الكهربائي في الطابق لكن المسؤولين تمكنوا من الخروج عبر فتحة طوارئ كانت معدة مسبقا".

فيما لفتت الوكالة إلى أن " الرئيس مسعود بزشكيان وبعض المسؤولين أصيبوا بجروح طفيفة في الساق أثناء الخروج"، مؤكدة أن "التحقيقات مستمرة لمعرفة إمكانية وجود خروق أمنية في ظل دقة المعلومات الاستخباراتية التي مكنت من تنفيذ هذا الهجوم".