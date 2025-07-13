الصفحة الدولية

البرلمان الإيراني يناقش قرار تشديد عقوبات التجسس


أعلنت هيئة رئاسة البرلمان الإيراني اليوم الأحد، أن المجلس سيبحث هذا الأسبوع قرارا جديدا يهدف إلى تشديد عقوبات التجسس في البلاد، حيث أنهت لجنة الأمن القومي في المجلس إعداد التقرير النهائي حول القرار، ليدرج رسميا على جدول أعمال أول جلسة عامة للمجلس خلال الأسبوع الجاري.

ويهدف القرار إلى زيادة صرامة العقوبات المفروضة على المدانين بقضايا التجسس، سواء كانوا أفرادا أو شبكات، حيث كانت اللجنة أعدت تقريرا مفصلا حول الحاجة لتشديد العقوبات، استنادا إلى تقييم التهديدات الأمنية الأخيرة.

وبعد إدراج القرار على جدول الأعمال، ستتم مناقشته والتصويت عليه في الجلسة العامة، ما قد يمهد الطريق لإقراره وتطبيقه في الفترة المقبلة.

وجاء هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة وزيادة المخاوف من عمليات التجسس التي تستهدف مؤسسات الدولة الإيرانية. ويتوقع أن يتضمن القرار الجديد عقوبات أكثر قسوة، مثل تشديد فترات السجن، وزيادة الغرامات، وربما إدراج عقوبات إضافية بحق من يثبت تورطهم في التجسس لصالح جهات أجنبية، إذ شهد شهر يوليو الجاري تصعيدا ملحوظا في ملف التجسس بين إيران وإسرائيل، حيث أعلنت السلطات الإيرانية عن تفكيك شبكات تجسس مرتبطة بإسرائيل واعتقال العشرات من المتهمين بالتعاون مع الموساد داخل البلاد. وأكدت الأجهزة الأمنية الإيرانية حصولها على معلومات "قيمة" حول هذه الشبكات، مع استمرار التحقيقات وتوجيه تهم رسمية لبعض المعتقلين.

وخلال نفس الفترة، شهد سجن إيفين في طهران هجوما صاروخيا إسرائيليا أدى إلى مقتل عدد من السجناء وفرار بعضهم، إلا أن السلطات الإيرانية نفت هروب أي من المتهمين في قضايا تجسس لصالح إسرائيل. 

فيما لفتت تقارير رسمية إلى أن جزءا من العمليات الإسرائيلية الأخيرة في إيران تم بمساعدة عملاء محليين، ما يعكس مدى تغلغل الاستخبارات الإسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية.

بالمقابل، أعدمت إيران عددا من المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، وأعطت "فرصة أخيرة" لمن وصفتهم بـ"المغرر بهم" لتسليم أنفسهم. كما أكدت السلطات الإيرانية استمرار عمليات الاعتقال وتفكيك مصانع مرتبطة بتجهيز الطائرات المسيرة التي استُخدمت في هجمات داخل البلاد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وكالة فارس تكشف تفاصيل الضربة الصهيونية على اجتماع لمجلس الأمن القومي الإيراني
البرلمان الإيراني يناقش قرار تشديد عقوبات التجسس
هددت بإجراءات مضادة.. بروكسل تنتقد رسوم ترامب الجديدة
مصدر إيراني ينفي تلقي طهران رسالة من بوتين بشأن "التخصيب الصفري"
عراقجي: البرنامج النووي الإيراني لن يُدمر بالقصف والمفاوضات مشروطة بضمانات
مسؤول إسرائيلي يوجه "رسالة تهديد" إلى تركيا
إيران تكشف مصير "الجواسيس الإسرائيليين" داخل سجن إيفين بعد قصفه
قوات فيلق كربلاء تطيح بعميل للموساد داخل إيران
تونس.. السجن 6 أشهر لشخص رفض مشاهدة خطاب الرئيس على التلفاز
الاتحاد الأوروبي يعين رئيساً جديداً لبعثته في العراق
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك