مصدر إيراني ينفي تلقي طهران رسالة من بوتين بشأن "التخصيب الصفري"

نفى مصدر مطّلع، اليوم السبت (12 تموز 2025)، ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن مزاعم إرسال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى طهران يدعو فيها إلى قبول مقترح "التخصيب الصفري".

وأكد المصدر في تصريح خاص لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "ما ورد في تلك التقارير الإعلامية عارٍ عن الصحة تمامًا"، مشددًا على أن "بوتين لم ينقل إلى إيران أي موقف جديد أو رسالة بشأن البرنامج النووي أو قضية وقف التخصيب".

ويأتي هذا النفي بعد تقارير نُشرت عبر موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلًا عن مصادر أوروبية وإسرائيلية، زعمت أن موسكو شجعت إيران على قبول اتفاق نووي لا يتضمن أي مستوى من تخصيب اليورانيوم.