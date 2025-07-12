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عراقجي: البرنامج النووي الإيراني لن يُدمر بالقصف والمفاوضات مشروطة بضمانات


قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت (12 تموز 2025)، إن البرنامج النووي الإيراني لا يمكن القضاء عليه عبر الهجمات العسكرية، مؤكداً أن العلم والتكنولوجيا لا تُمحى بالقنابل، وأن إيران لن تتخلى عن إنجازاتها النووية السلمية.

وشدد عراقجي في كلمة ألقاها خلال لقائه مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية في طهران، على أن "البرنامج النووي الإيراني سيبقى سلمياً، وأن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) وباتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف أن "الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية ألحقت أضراراً مادية، لكن الضرر الأكبر طال معاهدة حظر الانتشار النووي والقانون الدولي"، مشيراً إلى أن "أكثر من 120 دولة أدانت هذا العدوان، في حين امتنع مجلس محافظي الوكالة الدولية عن إصدار أي إدانة".

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر، لكنه من الآن فصاعداً سيُدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني"، مبينا أن "أي طلب من الوكالة سيتم النظر فيه وفقاً لمعايير أمنية وسلامة".

وأوضح عراقجي في ما يتعلق بالمفاوضات النووية أن "إيران مستعدة دائماً للحوار، لكنها تشترط قبل الدخول في أي مفاوضات جديدة الحصول على ضمانات جدية بعدم تكرار الاعتداءات التي جرت"، متهماً "الولايات المتحدة بـ(خيانة الدبلوماسية) عبر مشاركتها المباشرة في الهجمات الأخيرة".

وجدد عراقجي "رفض إيران لأي تفاوض حول قدراتها العسكرية والدفاعية"، مشدداً على أن "موضوع التفاوض إن حصل، سيقتصر فقط على الشأن النووي".

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