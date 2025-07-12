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قوات فيلق كربلاء تطيح بعميل للموساد داخل إيران


أعلن الحرس الثوري الإيراني في محافظة مازندران، اليوم السبت (12 تموز 2025)، عن اعتقال عنصر إرهابي وصفه بأنه "مرتبط بجهاز استخبارات أجنبي وعدو صهيوني"، كان يخطط لتنفيذ عملية تخريبية داخل البلاد.

وأوضح الحرس الثوري في بيان  أن "الاعتقال تم خلال عملية استخبارية معقدة نفذها جهاز الاستخبارات لقوات فيلق كربلاء، حيث تم إلقاء القبض على هذا الشخص قبل تنفيذ أي عمل إرهابي"، مشيرًا إلى أن "العملية جرت بتنسيق مباشر مع جهات معارضة خارجية".

وأضاف البيان أن "التحقيقات أفضت إلى كشف واعتقال عدد آخر من أعضاء الشبكة المتورطة".

وأكدت منظمة استخبارات الحرس الثوري في مازندران أنها "في أعلى درجات الجاهزية واليقظة"، محذرة من أن "أي عمل عدائي ضد أمن البلاد سيواجه برد حازم ومؤلم".

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