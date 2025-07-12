وزير خارجية روسيا: نحذر الولايات المتحدة وحلفاءها من خلق تهديدات أمنية لروسيا وكوريا الشمالية

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو تحذر الولايات المتحدة وحلفاءها من خلق تهديدات أمنية لروسيا وكوريا الشمالية، حيث جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف للصحفيين في أعقاب مباحثاته مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هي في بيونغ يانغ اليوم السبت.

وذكر لافروف إن قيادة كوريا الشمالية قد توصلت إلى استنتاجات مناسبة قبل وقت طويل من الضربات الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران، و"لهذا السبب بالذات – أي أن هذه الاستنتاجات تم التوصل إليها في الوقت المناسب - لم يفكر أحد في استخدام القوة ضد كوريا الديمقراطية، رغم أن البناء العسكري حولها بمشاركة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان مستمر".

وأضاف أن روسيا تحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان من إساءة استخدام العلاقات بينها لبناء تحالفات موجهة ضد أي طرف، بما في ذلك كوريا الديمقراطية وروسيا.

وأكد الوزير الروسي أن موسكو تتفهم الأسباب التي دفعت بيونغ يانغ لتنفيذ برنامجها النووي وتحترم إجراءاتها، مشيرا إلى أن "التقنيات التي تستخدمها كوريا الديمقراطية هي نتاج عمل علمائها".

وقال لافروف إن روسيا وكوريا الديمقراطية تعتبران محاولات اللاعبين من خارج المنطقة لإنشاء شبكة من التحالفات الضيقة في شمال شرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ككل، وكذلك نشر بنية تحتية لحلف شمال الأطلسي هناك، أمرا خطرا.

وأضاف: "نرى أنه من المهم العمل على إنشاء آليات موثوقة لضمان أمن متساو وغير قابل للتجزئة لجميع الدول في المنطقة، على أن تكون آليات لا تعتمد على منطق التكتلات".

وأكد لافروف أن تعاون روسيا وكوريا الشمالية يساهم في استقرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وبشأن دور كوريا الشمالية في معارك العملية العسكرية الخاصة، قال لافروف إنه لم يكن لدى روسيا أي سبب لرفض مساعدة بيونغ يانغ في العملية الخاصة، فقد كان ذلك تعبيرا صادقا عن التضامن.

وأشار لافروف إلى أن "قضية تقديم المزيد من المساعدة لروسيا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يقررها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بنفسه، فيما تستجيب موسكو لمقترحات كيم جونغ أون فيما يتعلق بشكل واتجاهات المساعدة في العملية الخاصة.

وأكد لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون على تواصل دائم، معربا عن ثقته باحتمال عقد لقاءات شخصية بينهما في المستقبل.

وحول آفاق خفض التوتر بين بيونغ يانغ وواشنطن قال لافروف "لقد سمعنا وسمع أصدقاؤنا أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ضرورة استئناف الاتصالات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بما في ذلك على أعلى مستوى، ولكن الأمر توقف عند هذا الحد".

وأضاف: "فيما يتعلق بالعلاقات بين كوريا الشمالية وسيئول، لن نعمل إلا في الاتجاهات المقبولة لكوريا الشمالية وتلك التي تهتم بها. إنها (بيونغ يانغ) حليفتنا وسننطلق من هذا".