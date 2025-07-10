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قاليباف : سماحة السيد الخامنائي كان في غرف القيادة اثناء الحرب مع اسرائيل


أكد رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، اليوم الخميس (10 تموز 2025)، بأن قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنائي دام ظله الوارف كان متواجدا في غرف القيادة لمرتين اثناء الحرب مع اسرائيل.

وقال قاليباف في تصريح ، إن "قائد الثورة تمكن خلال ساعات من إخراج القوات المسلحة من الصدمة التي تلقيناها في العدوان الإسرائيلي"، مؤكدا، أنه "كان في غرفة القيادة خلال الحرب لمرتين وأصدر توجيهاته حضورياً في الميدان للقادة الجدد".

وأضاف، أن "القادة الذين تم تعيينهم بعد ساعات من بدء العدوان هم أشخاص أكفاء ويشبهون جيل القادة الشهداء ودخلوا الميدان فوراً".

وفي أول ظهور علني له منذ أسابيع، شارك سماحة السيد المفدى علي الخامنائي دام ظله، يوم الاحد الماضي في مجلس عزاء حسيني أُقيم في العاصمة طهران بمناسبة حلول شهر محرم الحرام، بعد غياب لافت عن الفعاليات العامة خلال فترة الحرب الأخيرة مع اسرائيل.

وبثّ التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات تُظهر سماحته جالسًا وسط جمع من المشاركين في المجلس، الذي تخللته مراسم اللطم وقراءة المراثي، في أجواء دينية تقليدية حملت رمزية عالية في هذا التوقيت الحساس.

ويأتي هذا الظهور بعد غياب أثار تكهنات في الأوساط الداخلية والخارجية حول الوضع الصحي والسياسي للمرشد، خاصة في ظل تصاعد التوتر الإقليمي والمواجهة العسكرية الأخيرة بين إيران وإسرائيل، والتي استمرت اثني عشر يومًا.

ويصف مراقبون هذا الظهور العلني بأنه رسالة طمأنة للرأي العام الإيراني، وتأكيد على استمرارية القيادة في البلاد، في وقت تُستخدم فيه مناسبات محرم تقليديًا لتعزيز خطاب الصمود والمقاومة، وتعبئة الجمهور خلف المشروع السياسي-الديني للنظام الإيراني.

وكان السيد الخامنائي قد صرّح في وقت سابق بأن "إيران لن ترضخ للضغوط ولن تتراجع عن مواقفها"، مؤكدًا أن الرد الإيراني سيكون "حازمًا ويرسل رسائل قوية إلى الأعداء".

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