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تركيا: اعتقالات وتحقيقات واسعة وشاملة!


صرّحت السلطات التركية، اليوم الاثنين، عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق عشرات المشتبه بهم في قضايا حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق متفرقة من البلاد منذ 26 يونيو/حزيران الماضي، حيث أشار وزير العدل التركي يلماز تونج، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، إلى "فتح تحقيقات شاملة ضد 67 شخصًا يُشتبه بتورطهم في إشعال الحرائق، وصدور أمر قضائي باعتقال 13 منهم حتى الآن".

كما وصف الوزير الحرائق الأخيرة بأنها “مؤلمة”. ولفت إلى أن الدولة تتعامل مع هذه القضايا بحزم، مشيرًا إلى أن الأجهزة المختصة تواصل العمل على كشف جميع الملابسات.

وشهدت تركيا في الأسابيع الأخيرة سلسلة من حرائق الغابات، تسببت في خسائر بيئية ومادية واسعة، فيما تبذل السلطات جهودًا مكثفة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية والزراعية.

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